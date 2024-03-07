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Китай резко нарастил ввоз природного газа

Китай резко нарастил ввоз природного газа

По итогам первых двух месяцев 2024 года Китай резко нарастил импорт природного газа. Суммарные объемы ввоза этого вида топлива в январе-феврале увеличились на 23,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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