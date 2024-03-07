Китай резко нарастил ввоз природного газа

По итогам первых двух месяцев 2024 года Китай резко нарастил импорт природного газа. Суммарные объемы ввоза этого вида топлива в январе-феврале увеличились на 23,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.