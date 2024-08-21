Руководителем спецпроектов в «СберСеллере» стал Александр Мовсесов

Александр Мовсесов возглавил направление спецпроектов в сейлз-хаусе «СберСеллер». Он будет развивать креативные спецпроекты, реализовывать идей в кампаниях клиентов, а также сфокусируется на решениях Online-to-Offline-проектов, рассказали в компании.
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