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Руководителем спецпроектов в «СберСеллере» стал Александр Мовсесов

Руководителем спецпроектов в «СберСеллере» стал Александр Мовсесов

Александр Мовсесов возглавил направление спецпроектов в сейлз-хаусе «СберСеллер». Он будет развивать креативные спецпроекты, реализовывать идей в кампаниях клиентов, а также сфокусируется на решениях Online-to-Offline-проектов, рассказали в компании.

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