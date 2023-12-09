Путин снова обратится к главному источнику своей силы

Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах. Никакой интриги вокруг выдвижения президента не было, однако политическая жизнь устроена так, что всегда есть место для спекуляций и интриг.
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