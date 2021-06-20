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Пластиковые бутылки приводят к появлению морщин

Пластиковые бутылки приводят к появлению морщин

Каждый день (особенно летом) мы используем пластиковые бутылки, чтобы пить из них воду. Но специалисты в сфере здравоохранения предупреждают, что от таких бутылок у вас быстрее появятся морщины и начнется преждевременное старение, сообщает cbslocal.

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