Пластиковые бутылки приводят к появлению морщин

Каждый день (особенно летом) мы используем пластиковые бутылки, чтобы пить из них воду. Но специалисты в сфере здравоохранения предупреждают, что от таких бутылок у вас быстрее появятся морщины и начнется преждевременное старение, сообщает cbslocal.