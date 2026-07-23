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"Тяжёлые времена рождают сильных людей". Ресторатор Борис Зарьков высказался о "нытье" предпринимателей на фоне "падения" рынка

"Тяжёлые времена рождают сильных людей". Ресторатор Борис Зарьков высказался о "нытье" предпринимателей на фоне "падения" рынка

Основатель ресторанного альянса White Rabbit Family (WRF) Борис Зарьков высказался о "нытье" предпринимателей на фоне "стагнации и падения" рынка.

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