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Царьград

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Удары Запада покажутся цветочками. Россию предупредили о большом вторжении с востока: "Мы не сможем защититься"

Удары Запада покажутся цветочками. Россию предупредили о большом вторжении с востока: "Мы не сможем защититься"

Россию предупредили о большом вторжении с востока и с юга в будущем. Нынешние удары Запада покажутся цветочками.

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