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ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на спортивные, образовательные и экологические проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре

ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на спортивные, образовательные и экологические проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре

ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на создание музейного археологического пространства и обустройство площадки для игры в городки в Нижнем Тагиле, а также школьного агропарка и воркаут-комплекса в Качканаре.

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