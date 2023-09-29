ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на спортивные, образовательные и экологические проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре

ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на создание музейного археологического пространства и обустройство площадки для игры в городки в Нижнем Тагиле, а также школьного агропарка и воркаут-комплекса в Качканаре.
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