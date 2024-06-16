Физики: сложность человеческого мозга граничит с хаосом

Человеческий мозг по праву считается самым сложным объектом во Вселенной. Его 89 миллиардов нейронов образуют в среднем 7000 связей каждый, и, согласно новому исследованию, физическая структура этой головоломки может балансировать на грани хаоса.
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