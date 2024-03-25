Истцов попросили представиться

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел на процессе в суде Тулузы (Франция), где идет рассмотрение по существу иска родственников жертв катастрофы самолета ATR 72, произошедшей весной 2012 года под Тюменью.
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