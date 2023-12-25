Какие деликатесы будут на новогоднем столе россиян 25 декабря 2023 года, Москва — По данным Росстата, из года в год новогодний стол россиян не обходится без традиционных праздничных деликатесов: сыров, икры, рыбы, мясокопченостей и экзотических фруктов.