Мужчина ушел в декрет вместо жены, впал в депрессию, развелся и больше не хочет размножаться

Читаю сейчас трогательную историю 31-летнего мужчины, который вышел в декрет вместо жены. Такое решение семья приняла по многим причинам, отчасти и потому, что зарплата жены была выше, отчасти потому, что дома ей было очень тяжело, она чахла и деградировала на глазах, а бабушка далеко не всегда соглашалась быть палочкой-выручалочкой.