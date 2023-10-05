Греция заявила о готовности предоставить свои порты для экспорта украинского зерна

Греция предлагает свои северные порты Салоники и Александруполис в качестве альтернативного маршрута для экспорта украинской пшеницы и других зерновых Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис, передает Ekathimerini .
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