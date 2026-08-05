300 баллов ЕГЭ — и без бюджета: почему высший результат не гарантирует место в вузе мечты Елена ГалицкаяИстория, которая в очередной раз заставила говорить о правилах поступления в российские университеты, выглядит парадоксально: выпускник набирает максимальные 300 баллов по ЕГЭ, получает дополнительные баллы за индивидуальные достижения — и все равно оказывается далеко от заветного бюджетного места.