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300 баллов ЕГЭ — и без бюджета: почему высший результат не гарантирует место в вузе мечты

300 баллов ЕГЭ — и без бюджета: почему высший результат не гарантирует место в вузе мечты

300 баллов ЕГЭ — и без бюджета: почему высший результат не гарантирует место в вузе мечты Елена ГалицкаяИстория, которая в очередной раз заставила говорить о правилах поступления в российские университеты, выглядит парадоксально: выпускник набирает максимальные 300 баллов по ЕГЭ, получает дополнительные баллы за индивидуальные достижения — и все равно оказывается далеко от заветного бюджетного места.

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