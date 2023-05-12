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Все комьютеры НАТО и США в утиль. Яркая победа России над западом в киберпространстве

Все комьютеры НАТО и США в утиль. Яркая победа России над западом в киберпространстве

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая русская Цивилизация.  Американцы гордо заявили, что наконец-то смогли выявить и нейтрализовать вредоносную хакерскую программу под названием “Snake” (змей), которую 20 лет назад, неутомимые и "злые русские хакеры", из подразделения номер 16 ФСБ России, умудрились массово загрузить в западные компьютеры: "Министерство юстиции сообщает о завершении санкционированной судом операции под кодовым названием MEDUSA по уничтожению глобальной одноранговой сети компьютеров, скомпрометированных сложным вредоносным ПО под названием “Snake”, которое правительство США приписывает подразделению Центра 16 Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).

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