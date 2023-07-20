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Джимми Батлеру прилетело кроссовкой по голове во время презентации в Китае

Джимми Батлеру прилетело кроссовкой по голове во время презентации в Китае

После Уимблдона легкий форвард «Майами» Джимми Батлер отправился в турне по Китаю. Один из зрителей выбросил кроссовку и попал звезде «Хит» по голове во время презентации линейки обуви.

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