Казахстан представил предварительный отчёт о крушении лайнера Azerbaijan Airlines в Актау Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении авиалайнера компании Azerbaijan Airlines (AZAL) у аэропорта города Актау 25 декабря 2024 года.
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