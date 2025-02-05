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Казахстан представил предварительный отчёт о крушении лайнера Azerbaijan Airlines в Актау

Казахстан представил предварительный отчёт о крушении лайнера Azerbaijan Airlines в Актау

Казахстан представил предварительный отчёт о крушении лайнера Azerbaijan Airlines в Актау Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении авиалайнера компании Azerbaijan Airlines (AZAL) у аэропорта города Актау 25 декабря 2024 года.

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Комментарии
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иван бородин
Это не внешние воздействия. Это изнутри что-то воздействовало, и тому свидетельство- край отверстий, которые вывернуты наружу.
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