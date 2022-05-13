В Швейцарии создали экзоскелет для реабилитации после травм

Представители швейцарского стартапа Emovo Care создали компактный экзоскелет, с помощью которого возможно полностью восстановить двигательную активность у пациентов, получивших тяжелые травмы конечностей, передает медицинское издание Medical Xpress.
Представители швейцарского стартапа Emovo Care создали компактный экзоскелет, с помощью которого возможно полностью восстановить двигательную активность у пациентов, получивших тяжелые травмы конечностей, передает медицинское издание Medical Xpress.
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