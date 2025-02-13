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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple наладит серийный выпуск роботов не ранее 2028 года На прошлой неделе компа...

Apple наладит серийный выпуск роботов не ранее 2028 года На прошлой неделе компа...

Apple наладит серийный выпуск роботов не ранее 2028 годаНа прошлой неделе компания Apple неожиданно поделилась исследовательской документацией и видеороликом, на котором демонстрировала созданную своими специалистами роботизированную настольную лампу.

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