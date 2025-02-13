Apple наладит серийный выпуск роботов не ранее 2028 года На прошлой неделе компа...

Apple наладит серийный выпуск роботов не ранее 2028 годаНа прошлой неделе компания Apple неожиданно поделилась исследовательской документацией и видеороликом, на котором демонстрировала созданную своими специалистами роботизированную настольную лампу.
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