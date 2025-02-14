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Царьград

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Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин увольняется из мэрии

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин увольняется из мэрии

Одним из своих достижений архитектор назвал создание сбалансированной модели городского развития.В Новосибирске освободилось кресло главного архитектора.

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