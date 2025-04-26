В США рассказали о попытках ЕС призвать Киев отказаться от территорий

REUTERS/Alina Smutko Европейские дипломаты пытаются убедить лидера киевского режима Владимира Зеленского отказаться от части территорий в рамках соглашения о мирном урегулировании украинского конфликта, сообщает газета The Washington Post.
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