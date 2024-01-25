Apple разрешит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних источников

Компания Apple анонсировала изменения для пользователей Европейского союза (ЕС). В соответствии с принятым законом о цифровых рынках, Apple разрешит своим пользователям скачивать приложения не только из Apple App Store, но и из сторонних источников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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