Володин: неонацистский режим должен быть повержен

Цели СВО единственно верные, неонацистский режим должен быть повержен - это задача, которую должны решать и западные страны, подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Наталье Литовко на «Россия 24».
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