НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Здорово. Хочется послушать!!!! Может Татьяне съездить к нашим ребятам. Поддержать.Алина Шарипжанова...
  • Татьяна Бутова
    Поддерживаем, вас дорогие казанцы. Поздравляем ваших замечательных воинов- они все Герои.«Мы вас всех ждем...
  • галина
    А может вообще не время устраивать праздники и корпоративы.Минниханов призва...

Более 600 детей и родителей: в Казани стартовал первый Фестиваль дзюдо

Более 600 детей и родителей: в Казани стартовал первый Фестиваль дзюдо

Более 600 детей и родителей приняли участие в первом Фестивале дзюдо, который открылся в казанском центре дзюдо «Батыр» при поддержке Федерации дзюдо Татарстана по инициативе команды дзюдо «Казанские тигры».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх