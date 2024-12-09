Более 600 детей и родителей: в Казани стартовал первый Фестиваль дзюдо

Более 600 детей и родителей приняли участие в первом Фестивале дзюдо, который открылся в казанском центре дзюдо «Батыр» при поддержке Федерации дзюдо Татарстана по инициативе команды дзюдо «Казанские тигры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии