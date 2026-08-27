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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагорный о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Для таких уникумов, как Александр, не вижу никаких преград. Все зависит от желания и внутреннего состояния»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о шансах форварда « Вашингтона »  Александра Овечкина установить новый рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф.

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