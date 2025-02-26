Сумятица в ООН по Украине, или Резолюция на резолюции сидит и резолюцией погоняет

Третья годовщина СВО отметилась не только новыми санкциями ЕС и Великобритании против России и посиделками в Киеве ряда руководителей европейских стран в компании с представителями ЕС и ОБСЕ, но и сумятицей с резолюциями по Украине в ООН.
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