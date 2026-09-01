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Царьград

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Филиппенко предложила заменить "писателя" на "автора" в стандарте

Филиппенко предложила заменить "писателя" на "автора" в стандарте

Детский писатель Валентина Филиппенко предложила заменить "писателя" на "автора" в новом профессиональном стандарте, вступившем в силу 1 сентября 2026 года, утверждая, что это лучше отражает роль современных создателей текстов и сценаристов.

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