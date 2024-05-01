Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Сопротивление" по-украински

"Сопротивление" по-украински

Номинально Франция участвовала во Второй мировой войне почти год – с третьего сентября 1939 года по 22 июня 1940 года (затем воевала "Сражающаяся Франция" де Голя, Французская республика из войны вышла, подписав с Германией перемирие – фактически капитулировала).

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