Вышел трейлер фильма "Домовенок Кузя" с голосами Бурунова и Харламова

"Кинокомпания братьев Андреасян" и "Атмосфера кино" представили полноценный трейлер семейного фильма "Домовенок Кузя", созданного по мотивам книги Татьяны Александровой и популярных советских кукольных мультфильмов.
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