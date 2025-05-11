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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин получил 6 фолов в 3-м матче с «Миннесотой»

Для того чтобы получить 5-е и 6-е замечание, Грину потребовалось меньше 20 секунд: сначала он схватил за майку Джулиуса Рэндла под чужим щитом, а затем врезался в Джейдена Макдэниэлса, когда тот уже ушел от него на дриблинге.

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