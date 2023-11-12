Пугачева больше не вернется в Россию! Переговоры провалены

Статья с душком заказной. Начинается и заканчивается вроде как анти-пугачевски, а в середине обласкали и облизали тушку АБ

фарид сабиров

На кой черт нам здесь предатели , здесь еще скрытых врагов выше крыши , ротмистрша этих что не смогли скрыть свои вражеские настроения. А сколько еще скрытых в тихаря которые продолжают грабить родину Россию