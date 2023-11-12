Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пугачева больше не вернется в Россию! Переговоры провалены

Пугачева больше не вернется в Россию! Переговоры провалены

Борщ Последнее путешествие Аллы Борисовны Пугачёвой в Россию стало ее окончательным, она больше не сможет вернуться на родину.

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Комментарии
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Юлия Белова
Статья с душком заказной. Начинается и заканчивается вроде как анти-пугачевски, а в середине обласкали и облизали тушку АБ
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12 час.
фарид сабиров
На кой черт нам здесь предатели , здесь еще скрытых врагов выше крыши , ротмистрша этих что не смогли скрыть свои вражеские настроения. А сколько еще скрытых в тихаря которые продолжают грабить родину Россию
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11 час.
lady lyudmila
Вот это в точку
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11 час.

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