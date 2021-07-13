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Как ко мне польский брат приезжал

Как ко мне польский брат приезжал

Фото из Яндекса Откуда у меня, совершенно русского человека, оказался польский брат, это совершенно особенная история.

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Яна Асадова
смотрела передачу про Польшу. У них один городок в долине отапливается весь дровами. Город! Финиш. Про экологию молчу - дым сажа солнца не видно. В на фото брат на молодого чикатилло похож.
Элина Морозова
Европа в значительной степени отапливается углем. Насчет дров- вообще жесть!
Яна Асадова
уголь такой же не экологичный как и дрова.
Элина Морозова
Может и хуже..
Яна Асадова
вообще то газ - лучший. Но нищей Польше он не по карману (норвежский).
Элина Морозова
Пусть дровами топят. Цеж Эуропа)))

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