Как ко мне польский брат приезжал

Позитив для оптимистовПолитикаКак ко мне польский брат приезжал Фото из Яндекса Откуда у меня, совершенно русского человека, оказался польский брат, это совершенно особенная история.Вернуться к статье6НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯна Асадовасмотрела передачу про Польшу. У них один городок в долине отапливается весь дровами. Город! Финиш. Про экологию молчу - дым сажа солнца не видно. В на фото брат на молодого чикатилло похож.Элина МорозоваЕвропа в значительной степени отапливается углем. Насчет дров- вообще жесть!Яна Асадовауголь такой же не экологичный как и дрова.Элина МорозоваМожет и хуже..Яна Асадовавообще то газ - лучший. Но нищей Польше он не по карману (норвежский).Элина МорозоваПусть дровами топят. Цеж Эуропа)))Комментировать
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