На северо-западе построят новую школу с двумя бассейнами и спортивной зоной

Холдинг Setl Group возведет образовательное учреждение с двумя бассейнами и спортивным кластером. Оно расположится в ЖК «Прайм Приморский», недалеко от улицы Лидии Зверевой в Приморском районе, и сможет принять 550 учеников.
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