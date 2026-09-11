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Царьград

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В Радужном вор залез в кафе через балкон и украл 30 тысяч

В Радужном вор залез в кафе через балкон и украл 30 тысяч

В полицию Радужного в начале сентября обратились с заявлением о хищении из городского кафе. Как было установлено, ночью в помещение проник посторонний — он попал внутрь через балконную дверь, расположенную на втором этаже.

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