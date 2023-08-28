TRENDYMEN

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В заброшенной деревне под Читой живет единственный житель. Для компании завел павлина: видео

В заброшенной деревне под Читой живет единственный житель. Для компании завел павлина: видео

Густые леса в Забайкалье кажутся бесконечными и совершенно пустыми — сложно представить, что когда-то здесь, не так далеко от Читы, была целая деревня.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В.С. Черномырдин уже ранее сообщал по телевидению: по российским деревням, будто, Мамай прошёл&quot;. Конечно же, &quot;спасибо&quot; Ельцину и памятник ему не зря поставили, какой и Сталин, поднявший страну из руин, не имел.
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9 час.
Элеонора Коган
Молодец Николай Владимирович,живёт полной жизнью!!!!И павлин красавец разделяет с ним его кров!!!!
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56 мин.
Элеонора Коган
Только жаль второго павлина. Но у него ещё и другой дружок - белый пёсик!!! Здоровья и долголетия и хозяину и его питомцам!!!!
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48 мин.

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