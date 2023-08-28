В заброшенной деревне под Читой живет единственный житель. Для компании завел павлина: видео

Владимир Соловьев

В.С. Черномырдин уже ранее сообщал по телевидению: по российским деревням, будто, Мамай прошёл". Конечно же, "спасибо" Ельцину и памятник ему не зря поставили, какой и Сталин, поднявший страну из руин, не имел.