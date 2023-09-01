Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Защитник «Спартака» Чернов о дефиците игровой практики: «Не хочу никуда уходить. Хочется доказывать, что достоин играть здесь»

Защитник «Спартака» Чернов о дефиците игровой практики: «Не хочу никуда уходить. Хочется доказывать, что достоин играть здесь»

— Каково это — в условиях отсутствия игровой практики в чемпионате выходить в Кубке на такие принципиальные матчи, как с «Краснодаром» и «Динамо»? — Ну неплохо же получилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх