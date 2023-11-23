На полигонах военной базы ЮВО в Армении подготовили войсковые стрельбища к новому периоду обучения

В ходе выполнения задач по восстановлению и модернизации был произведен ремонт мишенного комплекса и его обновление, в том числе на новые типы и установки, модернизировались мишени, имитирующие боевую технику условного противника.
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