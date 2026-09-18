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Девушка

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Мой опыт с адвент-календарём NYX: распаковка, разбор наполнения и впечатления от продуктов для губ

Мой опыт с адвент-календарём NYX: распаковка, разбор наполнения и впечатления от продуктов для губ

Когда в руки попадает косметический адвент-календарь, внутри которого спрятано более двадцати продуктов, первое ощущение — это смесь детского восторга и лёгкого опасения.

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