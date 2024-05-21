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Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Дурдом насаждают. Азеры имеют своё государство, там пусть делают классы.Ну вот и дождались!
  • Алла Тимофеева
    Ответ на вопрос о ношении никаба очень простой : мы живём в СВЕТСКОМ обществе.Если кому-то религия запрещает открыват...Муфтий Москвы пре...
  • Александр Корякин
    А что думает товарисч Путин?Ну вот и дождались!

Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Владимира Путина, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым ввести запрет на ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз (как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета).

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Комментарии
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Зоя Копань
Достали уже эти мигранты, какие мечети, у нас достаточно мечетей в наших мусульманских республиках, даже есть самая большая в мире мечеть в Чечне, а на исконных славянских землях этих мечетей достаточно и не надо продвигать и лоббировать никакие их постройки, даже на о. Сахалин не было до90 годов ни одной мечети и на тебе построили! А теперь насчёт никаба, не видела чтобы у мигрантов из Таджикистана на женщинах были никабы в их странах! И самое главное, под этим никабом может быть и мужчина - террорист!
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13 час.
Горыныч
Никабы и хиджабы в России должны быть запрещены!
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13 час.
Владимир Саватеев
Вот на хрена нам нужна эта головная боль, что уже забыли &quot;Крокус&quot;. Гнать эту басмаческую срань с России!!! Зачем они нам нужны?? А этим тварям миллиардером, которые их привозят в РФ по десятке лет для начала, пусть подумают, как строить можно без арапов.
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12 час.

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