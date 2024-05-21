Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Зоя Копань

Достали уже эти мигранты, какие мечети, у нас достаточно мечетей в наших мусульманских республиках, даже есть самая большая в мире мечеть в Чечне, а на исконных славянских землях этих мечетей достаточно и не надо продвигать и лоббировать никакие их постройки, даже на о. Сахалин не было до90 годов ни одной мечети и на тебе построили! А теперь насчёт никаба, не видела чтобы у мигрантов из Таджикистана на женщинах были никабы в их странах! И самое главное, под этим никабом может быть и мужчина - террорист!