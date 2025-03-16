Воспитанницы Новоаннинской ДЮСШ в пятёрке Лучших 💪 В Волгограде проходило Первенство Волгоградской области по волейболу среди девушек 2009-2010 г.
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Воспитанницы Новоаннинской ДЮСШ в пятёрке Лучших 💪 В Волгограде проходило Первенство Волгоградской области по волейболу среди девушек 2009-2010 г.