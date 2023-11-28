Семенович искупалась обнаженной в ванне

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась обнаженной в новом ролике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).