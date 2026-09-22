Страна и люди
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Страна и люди

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Мадьяр объяснил отказ от «Карпатской восьмерки» на примере деревенского футбола

Мадьяр объяснил отказ от «Карпатской восьмерки» на примере деревенского футбола

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ответил главе украинского МИД Андрею Сибиге на его критику из-за отказа Будапешта присоединиться к региональному объединению «Карпатская восьмерка».

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