В Туле спасли двух человек при пожаре в жилом доме на улице Яблочкова

На улице Яблочкова в Туле сегодня ночью, 29 февраля, загорелся жилой дом. Спасатели прибыли на место за несколько минут после сообщения о происшествии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
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