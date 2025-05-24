В Казани стартовала инициатива Рустама Минниханова «Курше фест» по программе «Наш двор»

Фото: © «Татар-информ» Во дворе по улице Карбышева в Казани вчера, 23 мая, в 18:00 состоялся праздничный старт народного конкурса дворовых событий «Курше Фест», который был инициирован Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.