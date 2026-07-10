Челябинский облсуд отказал в УДО бывшему пресс-секретарю губернатора Федечкину

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля, ФедералПресс. Областной суд Челябинской области оставил без удовлетворения жалобу Дмитрия Федечкина, экс-руководителя пресс-службы правительства региона, на отказ в условно-досрочном освобождении.
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