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Пентагон: у США заканчиваются средства на военную помощь Украине

Пентагон: у США заканчиваются средства на военную помощь Украине

Выделенные Пентагону деньги на военную помощь Украине на исходе. США продолжат поставлять боеприпасы, но требуется новый транш, заявила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Средств у Америке хватает, факт тот, что пиндосы стали понимать, что эти деньги в никуда! Им проще направить эти деньги в Молдавию и расшатать там майдан!
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15 час.

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