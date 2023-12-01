Пентагон: у США заканчиваются средства на военную помощь Украине

Выделенные Пентагону деньги на военную помощь Украине на исходе. США продолжат поставлять боеприпасы, но требуется новый транш, заявила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх.
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