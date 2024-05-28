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В Турции обнаружили глиняную табличку с клинописным текстом о создании торговой компании

В Турции обнаружили глиняную табличку с клинописным текстом о создании торговой компании

Профессор Фикри Кулакоглу из Университета Анкары рассказал о еще одной важной находке - глиняной табличке с клинописным текстом, в которой содержится информация о компании, существовавшей около 4000 лет назад.

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