В Турции обнаружили глиняную табличку с клинописным текстом о создании торговой компании

Профессор Фикри Кулакоглу из Университета Анкары рассказал о еще одной важной находке - глиняной табличке с клинописным текстом, в которой содержится информация о компании, существовавшей около 4000 лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии