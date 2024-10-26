Осень — это такое время года, когда даже собаку на улицу заботливый хозяин на улицу не выгонит. Так ведь считают многие? И правда: дождь сменяется снегом, дуют холодные ветра, настроение обычно под стать… Не то что из дома выходить, даже из-под одеяла вылезать не хочется! Может, и не нужно? Лучше возьмите хорошую книжку, включите добрый […] Сообщение Рецепты согревающих напитков для уютного осеннего вечера появились сначала на Дзен дневник.