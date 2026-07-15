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Джокович станцевал на открытии теннисного центра Додига в Боснии и Герцеговине

Новак Джокович , Марин Чилич , Горан Иванишевич , Борна Чорич и Борис Беккер посетили открытие теннисного комплекса Ивана Додига в Боснии и Герцеговине.

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