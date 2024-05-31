Депутат Камшилов: мэрия Кургана объявила фейком решение думы

Депутат гордумы Кургана Иван Камшилов считает, что представители мэрии, которые назвали ложью его пост в соцсетях про сокращение расходов в городе на капремонт на деле обвинили в фейке думу, принявшую это решение.
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