Проблема мигрантов – это не проблема сама по себе. Это часть глобалистского замысла о замещении европейского населения выходцами с Юга.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ": С ПОМОЩЬЮ МИГРАНТОВ РЕАЛИЗУЮТ ДРЕВНИЕ ПРОКЛЯТЬЯ
Комментарии
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виктор климахин
ЭТО УГРОЗА НАМ ВСЕМ РОССИЯНАМ И РОССИИ ОТ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ ТОЛЬКО УБИВАТЬ ИХ КАК СОБАК БЕШЕННЫХ И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕРНОЖОПОГО
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1 час.
Михалыч
Власть предала российский народ ради наживы. Изменение ситуации и спасение народа возможно только при СОЦИАЛИЗМЕ - самом справедливом общественном строе. А чтобы избежать повторение судьбы СССР нужно создать такую систему управления, при которой ДЛЯ ВСЕХ будет действовать только один ЗАКОН и все чиновники во властных структурах действовать открыто и быть реально подотчетны обществу.
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23 мин.
Анатолий Рябенко
Надо требовать от руководства стран поставщиков мигрантов на развитие собственной экономики и загрузке собственного населения работой, а не выслушивать слёзные требования гуманного отношения к мигрантам со стороны коренного населения. Если это не прекратить то гибель устоявшихся стран не минуема. Массовые убийства людей станут нормой.
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15 мин.
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