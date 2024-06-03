СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ": С ПОМОЩЬЮ МИГРАНТОВ РЕАЛИЗУЮТ ДРЕВНИЕ ПРОКЛЯТЬЯ

виктор климахин ЭТО УГРОЗА НАМ ВСЕМ РОССИЯНАМ И РОССИИ ОТ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ ТОЛЬКО УБИВАТЬ ИХ КАК СОБАК БЕШЕННЫХ И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕРНОЖОПОГО

Михалыч Власть предала российский народ ради наживы. Изменение ситуации и спасение народа возможно только при СОЦИАЛИЗМЕ - самом справедливом общественном строе. А чтобы избежать повторение судьбы СССР нужно создать такую систему управления, при которой ДЛЯ ВСЕХ будет действовать только один ЗАКОН и все чиновники во властных структурах действовать открыто и быть реально подотчетны обществу.