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СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ": С ПОМОЩЬЮ МИГРАНТОВ РЕАЛИЗУЮТ ДРЕВНИЕ ПРОКЛЯТЬЯ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ": С ПОМОЩЬЮ МИГРАНТОВ РЕАЛИЗУЮТ ДРЕВНИЕ ПРОКЛЯТЬЯ

Проблема мигрантов – это не проблема сама по себе. Это часть глобалистского замысла о замещении европейского населения выходцами с Юга.

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Комментарии
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виктор климахин
ЭТО  УГРОЗА   НАМ   ВСЕМ   РОССИЯНАМ   И   РОССИИ    ОТ   ЧЕРНОЖОПЫХ  ЧУРОК  ШАКАЛОВ   БАСМАЧЕЙ   ИСЛАМИСТОВ   ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ИХ  КАК  СОБАК  БЕШЕННЫХ   И  ШАКАЛОВ   ДО  ПОСЛЕДНЕГО   ЧЕРНОЖОПОГО
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1 час.
Михалыч
Власть предала российский народ ради наживы. Изменение ситуации и спасение народа возможно только при СОЦИАЛИЗМЕ - самом справедливом общественном строе. А чтобы избежать повторение судьбы СССР нужно создать такую систему управления, при которой ДЛЯ ВСЕХ будет действовать только один ЗАКОН и все чиновники во властных структурах действовать открыто и быть реально подотчетны обществу.
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23 мин.
Анатолий Рябенко
Надо требовать от руководства стран поставщиков мигрантов на развитие собственной экономики и загрузке собственного населения работой, а не выслушивать слёзные требования гуманного отношения к мигрантам со стороны коренного населения. Если это не прекратить то гибель устоявшихся стран не минуема. Массовые убийства людей станут нормой.
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15 мин.

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